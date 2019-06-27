Kevin Durant拒絕金州勇士續約條件 本週末轉自由身

【KTSF 馮政浩報導】

兩屆奧運籃球金牌得主、金州勇士主力明星球員Kevin Durant拒絕續約條件，今個週末會成為自由轉會球員。

Durant拒絕勇士提出的3,150萬元下一季球員合約，體育電視網絡ESPN指出，由本週日開始，他將會是無限制的自由身球員。

Durant是剛剛完結的NBA球季對壘速龍Raptors的總決賽第5場腳跟腱受傷，要退出比賽。

Durant傷勢相當嚴重，很可能下一個球季都不可以出場，不過他的出路也有其它選擇，包括可以改變初衷，和勇士簽約最多5年，薪金2.21億元，亦可以簽其它隊伍最多4年，但薪金只有1.64億元。

今年30歲的Durant，連續10年都入選全明星隊。

2016年至2017年球季，Durant加盟勇士，3年間兩次奪得NBA總冠軍，也兩次被選為總決賽MVP最有價值球員。

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