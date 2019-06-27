香港逾百示威者聚集律政中心要求對話

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香港逾百名反對逃犯條例修訂的示威者響應網上號召，早上開始在律政中心一帶聚集，要求與律政司司長鄭若驊對話，到晚上近11時散去，期間部份示威者一度與警方發生衝突。

大批穿黑衣的人晚上在律政中心正門外聚集，坐滿全部行車線，有人指要等到律政司司長鄭若驊出來與他們對話。2017年諾貝爾和平獎得獎機構，國際廢除核武器運動創辦人 Rebecca Johnson 亦有到場。

等足整天，仍然等不到想見的人，晚上近11時，他們決定離開，返回立法會示威區，期間途經蘭桂坊等地點繼續叫口號。

差不多同一時間，鄭若驊的座駕離開律政中心，部份示威者早上10時許已經來到律政中心等鄭若驊，有警員在示威者附近拍攝，有人追上前，警方築成人鏈。

示威者沒有理會，期間有市民拿著擴音器向示威者講，到中午香港眾志的林朗彥與前排的人高舉雙手行前，指要到律政中心中座示威。

警方築成人鏈，指集會未經批准，叫他們返回公眾活動區，示威者不滿。當時正是午飯時間，職員離開。

律政司指基於保安考慮，部份同事下午沒返回律政中心。

律政司發聲明呼籲示威人士和平、理性表達意見，顧及其他人的需要，對於有示威人士要求律政司，就未完成調查案件不提出檢控，律政司表示，刑事檢控決定必須按證據，適用法律及檢控守則提出，重申任何人如何定性事件都不影響檢控工作，又強調政府已經完全停止《逃犯條例》修訂，條例草案將於明年7月自動失效，特區政府會接受這事實。

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