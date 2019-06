香港逾百示威者聚集律政中心要求對話

【i-CABLE】

香港逾百名反對逃犯條例修訂的示威者響應網上號召,早上開始在律政中心一帶聚集,要求與律政司司長鄭若驊對話,到晚上近11時散去,期間部份示威者一度與警方發生衝突。

大批穿黑衣的人晚上在律政中心正門外聚集,坐滿全部行車線,有人指要等到律政司司長鄭若驊出來與他們對話。2017年諾貝爾和平獎得獎機構,國際廢除核武器運動創辦人 Rebecca Johnson 亦有到場。

等足整天,仍然等不到想見的人,晚上近11時,他們決定離開,返回立法會示威區,期間途經蘭桂坊等地點繼續叫口號。

差不多同一時間,鄭若驊的座駕離開律政中心,部份示威者早上10時許已經來到律政中心等鄭若驊,有警員在示威者附近拍攝,有人追上前,警方築成人鏈。

示威者沒有理會,期間有市民拿著擴音器向示威者講,到中午香港眾志的林朗彥與前排的人高舉雙手行前,指要到律政中心中座示威。

警方築成人鏈,指集會未經批准,叫他們返回公眾活動區,示威者不滿。當時正是午飯時間,職員離開。

律政司指基於保安考慮,部份同事下午沒返回律政中心。

律政司發聲明呼籲示威人士和平、理性表達意見,顧及其他人的需要,對於有示威人士要求律政司,就未完成調查案件不提出檢控,律政司表示,刑事檢控決定必須按證據,適用法律及檢控守則提出,重申任何人如何定性事件都不影響檢控工作,又強調政府已經完全停止《逃犯條例》修訂,條例草案將於明年7月自動失效,特區政府會接受這事實。

