【i-CABLE】

香港一名警員週三晚想入去警察總部時,被示威者追截阻止,聲稱他曾經假扮示威者,警方就指警員當時只是上班,強烈譴責示威者的行為,對有人故意散布謠言表示極度遺憾。

有警員去警總途中,被示威者包圍,有人向他擲膠欄杆,又推撞和踢他。

警員一邊走,示威者跟著追,多次推撞,走到警總平台入口,沒有退路,有人向他投擲雞蛋。

示威者從後追上,他拿起清潔水潑防衛,致電求救,已下閘的警總開了一條隙,在其他警員協助下才能進入。

直至週三,投訴警察課收到100宗投訴,10宗涉及被警員毆打,20多宗涉及濫用職權,另外警方收到約1,000宗投訴,有警員及其家人資料在網上被公開。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。