香港再有示威者圍堵警察總部 一人涉襲警被捕

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香港一星期內第二次，有示威者通宵圍堵灣仔警察總部，示威者聚集約5小時後，警方週四凌晨3時半分多路驅散示威者，一人涉嫌襲警被捕，另外記下60人的身份證，懷疑與警總外刑事案件有關，香港保安局局長李家超呼籲市民，不要將不滿向警隊發洩，造成對立。

大批市民參加民陣集會後去到警察總部，短短十多分鐘，整條軍器廠街站滿人，側門鐵閘一度打開，雙方隨即對峙。

示威者以鐵馬圍封警總正門，旁邊的車閘不只有鐵馬陣，還有長木條。有人用紙封住玻璃，亦有人擲雞蛋、塗鴉、掛直幡，又覆蓋閉路電視，側門、後門車閘都有鐵馬封阻，在西翼門口，警總招牌被劃花。

直至凌晨3時半，警方清場，配備頭盔和盾牌的警員走出來。

在軍器廠街天橋，警員一字排開築成防線推進，亦有警員由軒尼詩道一邊過來。

有議員站在警員防線前，示威者退到分域街，他們討論去留，有警員追到。有示威者被制服在地上，據了解，他是樹仁大學前學生會會長楊逸朗，以涉嫌襲警被捕。

警方最後在修頓球場外將示威者包圍，以涉嫌在警總外刑事毀壞，搜身及登記他們資料，之後讓他們離開，原本被封的告士打道四時許全線重開。

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