香港再有示威者圍堵警察總部 一人涉襲警被捕

【i-CABLE】

香港一星期內第二次,有示威者通宵圍堵灣仔警察總部,示威者聚集約5小時後,警方週四凌晨3時半分多路驅散示威者,一人涉嫌襲警被捕,另外記下60人的身份證,懷疑與警總外刑事案件有關,香港保安局局長李家超呼籲市民,不要將不滿向警隊發洩,造成對立。

大批市民參加民陣集會後去到警察總部,短短十多分鐘,整條軍器廠街站滿人,側門鐵閘一度打開,雙方隨即對峙。

示威者以鐵馬圍封警總正門,旁邊的車閘不只有鐵馬陣,還有長木條。有人用紙封住玻璃,亦有人擲雞蛋、塗鴉、掛直幡,又覆蓋閉路電視,側門、後門車閘都有鐵馬封阻,在西翼門口,警總招牌被劃花。

直至凌晨3時半,警方清場,配備頭盔和盾牌的警員走出來。

在軍器廠街天橋,警員一字排開築成防線推進,亦有警員由軒尼詩道一邊過來。

有議員站在警員防線前,示威者退到分域街,他們討論去留,有警員追到。有示威者被制服在地上,據了解,他是樹仁大學前學生會會長楊逸朗,以涉嫌襲警被捕。

警方最後在修頓球場外將示威者包圍,以涉嫌在警總外刑事毀壞,搜身及登記他們資料,之後讓他們離開,原本被封的告士打道四時許全線重開。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。