民主黨總統初選首輪電視辯論舉行 議題遍及健保邊界

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨內總統初選第一輪電視辯論,週三晚開始一連兩晚分兩場在佛羅里達州邁亞米舉行,每場有十名參選人,議題包括醫療健保、婦女墮胎權、槍械管制和無證人士的人道危機等,每個參選人只有60秒回答問題,然後有30秒來回應隨後的提問。

週三晚首先出場辯論的參選人包括代表麻省的國會參議員Elizabeth Warren、前德州州議會眾議員Beto O’Rourke、紐約市長白思豪等。

由於週三晚出場的參選人中,僅有Warren一人在目前的民調中佔據優勢,因此排名靠後的參選人,想在短短兩小時的辯論內讓選民記住自己。

白思豪說:”民主黨必須強大、 有膽色和進步。”

馬利蘭州聯邦眾議員John Delaney說:”我與其他參選人不同,在這台上,只有我在參政前是企業家。”

華盛頓州州長Jay Inslee說:”我以撐工會為榮。”

民主黨聯邦眾議員Tim Ryan說:”囚在關塔那摩灣的恐怖分子所享的醫療照顧,比那些試圖越過美國邊界的小孩好得多。”

聯邦參議員Elizabeth Warren說:”我願見參院有民主黨多數派,但參院沒有民主黨多數派,仍要鬥爭。”

大家都想在辯論後,自己的民意支持度高升。

聯邦參議員Amy Klobuchar說:”富豪買得起遊艇,學生也應還得清貸款。”

O’Rourke說:”經濟應服務所有人。”

辯論中參選人討論移民、同工同酬、健保與外交等等多項議題。

前房屋發展部部長Julian Castro說:”我會下令廢除特朗普的邊界執法零容忍政策。”

聯邦眾議員Tulsi Gabbard說:”我知道國安重要,還有戰爭代價高。”

Klobuchar說:”我想說,這裡有3人,艱苦捍衛婦女的選擇權。”

聯邦參議員Cory Booker說:”健保不僅是人權,還應該是美國人的權利。”

當然少不了特朗普這個議題。

Klobuchar說:”特朗普宅在白宮指點江山。”

Inslee說:”美國國安最大的威脅是特朗普。”

週四晚舉行的第二場辯論中,將再有十名參選人出場辯論,當中有更多熱門人選,包括前副總統拜登、代表加州的國會參議員賀錦麗、曾參選上屆總統大選的國會參議員桑德斯、印第安納州South Bend市長Pete Buttigieg等,華裔參選人楊安澤亦將出場。

辯論將於西岸時間週四晚6點於NBC播出。

