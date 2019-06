【KTSF】

東灣Castro Valley發生雙屍命案,男女死者估計已死去數天,警方暫時把案件列為雙重謀殺案。

案發現場是Forest Avenue 20500號地段,警方週三早上10時許,應死者一名親人要求前往住宅查看時,在屋裡面發現一男一女的屍體。

警方表示,兩名死者都是白人,由於警方現階段未能確定案件是否謀殺自殺案,為慎重起見,暫時把案件列為雙重謀殺案,待驗屍結果公布及作進一步刑事調查後,將有更多細節披露。

