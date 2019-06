加州議員提法案禁業主拒租單位予領房津租客（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了確保一些租客在租屋的時候獲得業主公平的對待,加州有議員提出議案,規定業主不能因為租客領取政府房屋津貼如Section 8,而拒絕向他們出租。

SB 329由代表洛杉磯的州參議員Holly Mitchell提出,建議規定業主不能夠因為租客使用政府津貼,例如是Section 8第八段房屋補助等來支付租金,而拒絕向他們出租單位。

根據現行法例,業主並不能以租客的收入來源來拒絕出租,不過,好像是第八段房屋補助等,就不算是收入來源的一種,SB 329會填補這個漏洞。

這個議案已在州參議會過關,週二以7對3通過州眾議會司法委員會,下一步將會將到撥款委員會審議。

議案支持者表示,以第八段房屋補助為例,這些補助限制租客需要在180日內找到住處,不然補助就會失效。

SB 329降低租客成為無家可歸者,或者被逼離開灣區的機會。

不過加州公寓協會就反對這個議案,協會指,他們不是歧視第八段房屋補助的持有人,令他們不滿的是,與這些補助者簽訂的合約一旦經”第八段”出租,物業本身需要經過額外的檢查,業主亦需要配合政府所有的規例,這個過程往往需時,對業主來說亦是沉重的負擔。

“第八段”是聯邦房屋補助計劃,以Santa Clara縣為例,現時縣內有近15,000個補助券受惠人士,當中約1,000人正在尋找房屋,租客只需要支付單位租金的三成,其餘的由政府負責。

由於縣內有超過4,000人在輪候名單上,因此當局早在2006年已經停止接受新的申請。

