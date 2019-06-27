舊金山市府重點打無家可歸者問題 露宿人數竟不跌反升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山近年重點解決無家可歸者問題，不斷興建房屋及支援中心，幫助他們重過正常生活，但一份聯邦報告指出，市內的無家可歸者人數不跌反升，究竟市府的施政是否有問題呢？

舊金山現時每年投放3億元解決無家可歸者問題，市長布里德（London Breed）亦承諾，在2020年年底前，增加多1,000個支援中心床位。

在南岸區居民極力反對下，市參議會週二晚仍然開綠燈繼續推進支援中心，南岸區居民揚言，要與市府對薄公堂。

Safe Embarcadero組織律師Peter Prows說：”我們會向市府發起訴訟，預計我們會勝訴。”

市府花了錢，亦失去了不少居民的信任，但有否緩和市內的無家可歸者問題呢？

根據一份5月份出爐由聯邦政府發表的報告，舊金山今年年初的無家可歸者人數，比2017年上升17%，由約6,858人增加至8,011人，創了近15年以來的新高，當中住在汽車上的露宿者增加最多，上升四成半。

不過市長布里德認為，市府的政策已初見成效。

布里德說：”雖然我們仍然見到有人紮營，但已經沒有大規模的營地，因為我們將紮營的人數減少33%，無家可歸的退伍軍人及青少年人數亦減少了，在我上任後，近1,500名露宿者重過正常生活。”

布里德補充，無家可歸者是區域性的問題，要完全根治，必須與其他城市合作，這是她正進行的工作。

而她認為，當中的關鍵是興建更多房屋，因此今年11月她與其他市參事共同提出一個6億元的房屋債券，以及修改市憲章，加快興建教師房屋的提案。

近來華人社區鬧得最熱烘烘的非中央地鐵是否叫白蘭華埠站莫屬，在記者的追問下，布里德亦講出她的想法。

布里德說：”舊金山是旅遊熱點，當他們來到這裡，他們會找華埠，很多遊客都不會知道白蘭是誰，我不反對用白蘭的名來命名，但當中必須保留華埠兩個字，讓大家知道如何去，又知道他們要去哪裡。”

布里德指，最終的站名仍需聽市民的意見，交通局董事局本月初未能就站名得出結論，消息指，預計白蘭華埠站的議案，最快將於7月底或8月初重新提出。

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