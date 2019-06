舊金山市府重點打無家可歸者問題 露宿人數竟不跌反升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山近年重點解決無家可歸者問題,不斷興建房屋及支援中心,幫助他們重過正常生活,但一份聯邦報告指出,市內的無家可歸者人數不跌反升,究竟市府的施政是否有問題呢?

舊金山現時每年投放3億元解決無家可歸者問題,市長布里德(London Breed)亦承諾,在2020年年底前,增加多1,000個支援中心床位。

在南岸區居民極力反對下,市參議會週二晚仍然開綠燈繼續推進支援中心,南岸區居民揚言,要與市府對薄公堂。

Safe Embarcadero組織律師Peter Prows說:”我們會向市府發起訴訟,預計我們會勝訴。”

市府花了錢,亦失去了不少居民的信任,但有否緩和市內的無家可歸者問題呢?

根據一份5月份出爐由聯邦政府發表的報告,舊金山今年年初的無家可歸者人數,比2017年上升17%,由約6,858人增加至8,011人,創了近15年以來的新高,當中住在汽車上的露宿者增加最多,上升四成半。

不過市長布里德認為,市府的政策已初見成效。

布里德說:”雖然我們仍然見到有人紮營,但已經沒有大規模的營地,因為我們將紮營的人數減少33%,無家可歸的退伍軍人及青少年人數亦減少了,在我上任後,近1,500名露宿者重過正常生活。”

布里德補充,無家可歸者是區域性的問題,要完全根治,必須與其他城市合作,這是她正進行的工作。

而她認為,當中的關鍵是興建更多房屋,因此今年11月她與其他市參事共同提出一個6億元的房屋債券,以及修改市憲章,加快興建教師房屋的提案。

近來華人社區鬧得最熱烘烘的非中央地鐵是否叫白蘭華埠站莫屬,在記者的追問下,布里德亦講出她的想法。

布里德說:”舊金山是旅遊熱點,當他們來到這裡,他們會找華埠,很多遊客都不會知道白蘭是誰,我不反對用白蘭的名來命名,但當中必須保留華埠兩個字,讓大家知道如何去,又知道他們要去哪裡。”

布里德指,最終的站名仍需聽市民的意見,交通局董事局本月初未能就站名得出結論,消息指,預計白蘭華埠站的議案,最快將於7月底或8月初重新提出。

