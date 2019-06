【i-CABLE】

特朗普總統說,可能在二十國集團峰會期間,與中國國家主席習近平達成貿易協議,避免加徵關稅。財長姆欽說,雙方協議已完成九成,期望今年內達成。

特朗普和習近平將於大阪舉行的二十國集團峰會期間會面,特朗普接受霍士電視台訪問時說,中美可能會在今次會面達成貿易協議,這可避免加徵關稅。

不過他又說,中國清楚美國的要求,如果最終達不成協議,美國就會加徵關稅,他還有另一個計劃,就是減少與中國的貿易往來。

財長姆欽在另一個訪問中說,中美貿易協議已完成了九成,有信心特朗普和習近平會面會取得進展,擬定磋商計劃,只要有關方面努力,期望今年內達成協議。

在北京,中國外交部重申,打貿易戰及加徵關稅損人害己,中方堅持在相互尊重、平等互利的基礎上,通過對話協商,解決貿易摩擦。

