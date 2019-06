舊金山國際機場更換網的候車點 乘客輪候時間更長

【KTSF 蔡璐陽報導】

正值旅遊高峰季節,但是舊金山國際機場(SFO)為了緩解交通壓力,將Uber和Lyft等網的的候車點換到了停車場的頂層,導致許多民眾花更長時間等候網約車輛。

以前需要網的接機的民眾,只需要在路邊等候大約10分鐘就能夠上車,但是自從舊金山國際機場把網的接客點改到停車場頂層後,許多乘客都需要等候30分鐘才能夠上車。

Uber乘客Rotern Hakshur說:”我們還沒等到接機的uber,第一個司機取消了訂單,第二個也取消了,第三個接單的司機,先是6分鐘到達,又變成10分鐘。”

這種現場在機場最繁忙的星期天晚上非常常見,在新的接機地點有上百人正在等待來接他們的網的。

這個候車地點是從6月2號開始啟用的,在此之前,Lyft的平均候車時間為10分鐘,Uber則是8分鐘,但是更換地點之後,在過去兩個週末的星期天,Lyft等候時間變為28分鐘,Uber變為24分鐘。

不僅如此,取消訂單的情況也更加頻繁,6月2號之前,Lyft的取消率為6.4%,Uber為7.9%,而過去的兩個星期天,Lyft的取消率達到30%,Uber達到28%。

雖然這個改動對乘客和網的公司都造成了不小的影響 ,但機場方面認為,他們增加了行車道,緩解了交通擁堵,並且為乘客設置了很多指引牌到新的候車地點,這樣不僅方便乘客還能保障安全。

Uber公司仍然在爭取與機場協商,另設一個能夠更快接到乘客的候車地點,據悉雙方將於本週三會面,不過目前機場方面不但沒打算更換地點 ,反而更努力地把將停車場頂層改造成乘客等候車輛的地點。

