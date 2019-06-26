美國高中生面對沉重壓力 但未善用心理輔導服務（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國的高中生面對不少壓力，可是舊金山華人進步會學生組織做的調查顯示，大部分高中生都沒有善用學校提供的心理輔導服務，他們向舊金山教育委員會提交一份建議書，增強學生在校園心理健康所扮演的角色。

舊金山華盛頓高中學生高路表示，她和許多亞裔學生一樣，都活在“模範少數族裔”的壓力下，事事追求完美，科科要考到A，結果損害到自己的心理健康。

華人進步會的MOJO學生組織用了兩年時間，由學生去了解高中生所面對的心理健康問題，然後寫了一份建議書，要求校區聘請更多心理輔導員，以及增加預防性的心理健康服務，容納學生的意見，培訓學生領袖幫助同學尋求心理健康服務。

華人進步會職員張玉珍說：”可是我們見到許多學生，都不知道如何利用這些服務，原因包括很少人告訴他們有這些資源，也可能是意願的問題，也可能因為他們不知道如何訴說自己心理健康的問題，因為不同文化的影響，就不能公開地講他們的需要，所以我們見到許多學生想要這些服務，可是得不到。”

學生也建議校區，加強老師和輔導員對於移民以及少數族裔學生的了解，建議書提出聘請更多心理輔導員、護士和社工，預算需要用120多萬元。

舊金山教育委員會將會討論和表決是否接納這份建議書。

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