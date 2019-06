美國高中生面對沉重壓力 但未善用心理輔導服務（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國的高中生面對不少壓力,可是舊金山華人進步會學生組織做的調查顯示,大部分高中生都沒有善用學校提供的心理輔導服務,他們向舊金山教育委員會提交一份建議書,增強學生在校園心理健康所扮演的角色。

舊金山華盛頓高中學生高路表示,她和許多亞裔學生一樣,都活在“模範少數族裔”的壓力下,事事追求完美,科科要考到A,結果損害到自己的心理健康。

華人進步會的MOJO學生組織用了兩年時間,由學生去了解高中生所面對的心理健康問題,然後寫了一份建議書,要求校區聘請更多心理輔導員,以及增加預防性的心理健康服務,容納學生的意見,培訓學生領袖幫助同學尋求心理健康服務。

華人進步會職員張玉珍說:”可是我們見到許多學生,都不知道如何利用這些服務,原因包括很少人告訴他們有這些資源,也可能是意願的問題,也可能因為他們不知道如何訴說自己心理健康的問題,因為不同文化的影響,就不能公開地講他們的需要,所以我們見到許多學生想要這些服務,可是得不到。”

學生也建議校區,加強老師和輔導員對於移民以及少數族裔學生的了解,建議書提出聘請更多心理輔導員、護士和社工,預算需要用120多萬元。

舊金山教育委員會將會討論和表決是否接納這份建議書。

