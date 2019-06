【KTSF】

舊金山警方一連5天在田德隆區採取掃毒行動,拘捕21名涉嫌販賣毒品的疑犯,行動中起獲價值2萬元的毒品。

警方是於上週三展開行動,該7人小組深入經常接獲毒品販賣投訴的田德隆區,拘捕21名人士。

警方在行動中繳獲928包毒品,包括可卡因、安非他命、海洛英和芬太奴(fentanyl),另外還撿獲超過5,000元現金。

舊金山警方近日積極在田德隆區掃毒,包括在當地加派巡邏警員,並進行臥底執法行動。

本年迄今,共有238人因涉嫌在田德隆區販賣毒品被捕。

