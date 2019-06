【KTSF】

舊金山市參議會週二二讀通過全市禁售電子煙提案。

提案由市參事華頌善提出,要求立例禁止市內所有商家出售電子煙,直至聯邦食品及藥物管理局(FDA)執行預先審批的程序,即是要求電子煙商證明,他們的產品不會危害公共健康。

提案週二在市參議會中二讀通過,現正等待市長布里德簽署成為法例。

布里德一旦簽署後,舊金山將成為全國首個禁售電子煙的大城市。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。