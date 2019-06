舊金山南岸區擬建無家可歸者支援中心 反對居民申訴失敗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了令舊金山南岸區的無家可歸者支援中心盡快開幕,市府早前批准這個項目跳過環境評估,一群反對該計劃的居民於是決定向市府申訴,最終市參議會一致通過維持原來的決定,這意味著居民申訴失敗。

南岸區的無家可歸者支援中心位於30號碼頭對開的一個停車場,將會提供兩百個床位,規模暫時是舊金山最大,雖然很多居民反對,但港口委員會最終一致通過計劃,為了加快興建進度,市府更批准計劃跳過環境評估。

反對支援中心的南岸區居民就市府的決定提出申訴,週二有大約十多名居民發言,他們指出,根據法例,必須要做環境評估,如果市府不聽民意,一意孤行,居民亦準備發起訴訟應對。

南岸區居民李華強(Wallace Lee)說:”我們抱有期待,但亦不指望市參事今日依法而為,因為大部分市參事之前已公開表態支持該支援中心,我們打算訴諸法律,與市府對抗,如果我們今天不成功的話。”

反對的居民多次表明擔心治安及生活質素受到影響等問題,令他們更不滿的是,不論居民有多反對,市府官員都沒有聽,好像已經早有決定一樣。

有支持計劃的人表示,居民的想像加劇他們的擔憂,有很多恐懼根本是虛妄。

既然所有人都認同市內的無家可歸者問題嚴重,那麼每一個人都應該負起責任解決。

Yimby行政主任Laura Foote Clark說:”這是典型的集體行動問題,人人都想解決無家者問題,都想有更多收容所,更多無家者住屋,但人人都在設法令支援中心不建在他們附近,唯一的解決辦法就是由市府高層表明,每個社區都要有支援中心,於是我們便通過政策,確保各處都推行。”

市府規劃部門指這個計劃並沒有違法,的確可以獲得環評的豁免,而市內多個運作中的支援中心亦同樣得到豁免。

此外,市府亦指,根據警方的數據,市內4個無家可歸者支援中心開幕後,附近的罪案數字亦有所下降,警方亦答應在支援中心開幕後,會派遣巡警專門負責該區一帶的治安。

