舊金山南岸區擬建無家可歸者支援中心 反對居民申訴失敗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了令舊金山南岸區的無家可歸者支援中心盡快開幕，市府早前批准這個項目跳過環境評估，一群反對該計劃的居民於是決定向市府申訴，最終市參議會一致通過維持原來的決定，這意味著居民申訴失敗。

南岸區的無家可歸者支援中心位於30號碼頭對開的一個停車場，將會提供兩百個床位，規模暫時是舊金山最大，雖然很多居民反對，但港口委員會最終一致通過計劃，為了加快興建進度，市府更批准計劃跳過環境評估。

反對支援中心的南岸區居民就市府的決定提出申訴，週二有大約十多名居民發言，他們指出，根據法例，必須要做環境評估，如果市府不聽民意，一意孤行，居民亦準備發起訴訟應對。

南岸區居民李華強（Wallace Lee）說：”我們抱有期待，但亦不指望市參事今日依法而為，因為大部分市參事之前已公開表態支持該支援中心，我們打算訴諸法律，與市府對抗，如果我們今天不成功的話。”

反對的居民多次表明擔心治安及生活質素受到影響等問題，令他們更不滿的是，不論居民有多反對，市府官員都沒有聽，好像已經早有決定一樣。

有支持計劃的人表示，居民的想像加劇他們的擔憂，有很多恐懼根本是虛妄。

既然所有人都認同市內的無家可歸者問題嚴重，那麼每一個人都應該負起責任解決。

Yimby行政主任Laura Foote Clark說：”這是典型的集體行動問題，人人都想解決無家者問題，都想有更多收容所，更多無家者住屋，但人人都在設法令支援中心不建在他們附近，唯一的解決辦法就是由市府高層表明，每個社區都要有支援中心，於是我們便通過政策，確保各處都推行。”

市府規劃部門指這個計劃並沒有違法，的確可以獲得環評的豁免，而市內多個運作中的支援中心亦同樣得到豁免。

此外，市府亦指，根據警方的數據，市內4個無家可歸者支援中心開幕後，附近的罪案數字亦有所下降，警方亦答應在支援中心開幕後，會派遣巡警專門負責該區一帶的治安。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。