民陣再發起集會 要求港府明確撤回修訂《逃犯條例》（視頻）

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香港民陣週三晚上發起集會，要求香港政府明確撤回修訂《逃犯條例》，集會結束後，大批人士再次到警察總部聚集，佔據了對出的軍器廠街和一段夏愨道。

愛丁堡廣場集會後，大批人走到警總正門外，晚上大約10時半，示威者趁過馬路湧出軍器廠街，有人舉手指，馬路上有其他車輛，示威者開路，讓車輛駛離軍器廠街。

警總內有保安，即時用鐵鏈鎖上大閘，報案室內有持盾牌的警員戒備，不用十分鐘，整條軍器廠街迫滿人，示威者找來鐵馬，警總正門又再被圍封，又用傘遮住閉路電視，用報紙封住報案室玻璃，有立法會議員到場。

他們將木條紮在鐵馬陣及大閘中間，又用布紮實，用多把傘堆在報案室牆外，雞蛋出動，蛋跡再次出現在警總，有人上平台門口掛上橫額。

有示威者發現懷疑便衣警員，一路追住他，男子跑上警總平台，沒有退路，站在牆角，他拿著抹窗水潑，沒有示威者接近他，但就有很多綠色雷射燈照住他，立法會議員楊岳橋及譚文豪上前了解，他講了個電話。

兩分鐘後，落閘的警總開了一條隙，男子入內，有持盾牌既警員防備。

在夏愨道，警總後門車閘，示威者又用鐵馬欄住，用索帶綁住鐵閘，有警員在閘內戒備。

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