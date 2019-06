民陣再發起集會 要求港府明確撤回修訂《逃犯條例》（視頻）

【i-CABLE】

香港民陣週三晚上發起集會,要求香港政府明確撤回修訂《逃犯條例》,集會結束後,大批人士再次到警察總部聚集,佔據了對出的軍器廠街和一段夏愨道。

愛丁堡廣場集會後,大批人走到警總正門外,晚上大約10時半,示威者趁過馬路湧出軍器廠街,有人舉手指,馬路上有其他車輛,示威者開路,讓車輛駛離軍器廠街。

警總內有保安,即時用鐵鏈鎖上大閘,報案室內有持盾牌的警員戒備,不用十分鐘,整條軍器廠街迫滿人,示威者找來鐵馬,警總正門又再被圍封,又用傘遮住閉路電視,用報紙封住報案室玻璃,有立法會議員到場。

他們將木條紮在鐵馬陣及大閘中間,又用布紮實,用多把傘堆在報案室牆外,雞蛋出動,蛋跡再次出現在警總,有人上平台門口掛上橫額。

有示威者發現懷疑便衣警員,一路追住他,男子跑上警總平台,沒有退路,站在牆角,他拿著抹窗水潑,沒有示威者接近他,但就有很多綠色雷射燈照住他,立法會議員楊岳橋及譚文豪上前了解,他講了個電話。

兩分鐘後,落閘的警總開了一條隙,男子入內,有持盾牌既警員防備。

在夏愨道,警總後門車閘,示威者又用鐵馬欄住,用索帶綁住鐵閘,有警員在閘內戒備。

