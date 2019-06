穆勒同意就通俄案報告到國會公開作證

【KTSF 蔡璐陽報導】

通俄案特別檢察官穆勒將於7月17日到國會眾議院公開作證。

根據CNN的報導,眾議院司法委員會和情報委員會在週二宣布,穆勒收到傳票後,已經同意公開作證,這意味著穆勒在對通俄案進行了長達22個月的調查後,將首次公開回答相關問題。

兩個月前,特別檢查官辦公室向聯邦司法部提交了通俄案調查報告,而司法部長巴爾公佈的報告摘要,說沒有證據指特朗普的競選團隊與俄國串謀干預2016年美國大選,部長的摘要也指特朗普沒有妨礙司法,但民主黨人對巴爾的摘要有疑問,要求巴爾提交足本的穆勒報告。

巴爾只同意提交刪節版本,因此眾議院民主黨人傳召穆勒本人作證,回答關於報告的問題,而民主黨人也將根據穆勒的證詞,決定是否對特朗普發起彈劾。

