南灣汽車經銷商爆槍擊案 疑犯槍殺兩人後自盡

【KTSF】

週二下午,南灣Morgan Hill一間汽車經銷商發生槍擊案,包括槍手在內共3人死亡。

週二下午6點左右,警方接到多個報警電話,指在Condit Road一間Ford福特汽車經銷商發生槍擊案。

大批警員在4分鐘後到場,首先發現在經銷商店大樓北面,有一名男死者吞槍自殺,並且身旁有一枝手槍,另外在大樓內發現兩名中槍的男死者。

警方指,3名死者都在涉案經銷商工作,本地五號台引述警方消息來源指,槍手在週二被辭退後,就開槍射殺經理,另一名主管則嘗試介入和阻止槍手,被槍手開槍殺死。

有經銷商的員工表示,疑犯大約60來歲,在店內工作了幾年,平時非常安靜,並表示不清楚疑犯為何被辭退。

警方消息指,疑犯是聖荷西居民,警方週二晚搜索疑犯在聖荷西的住宅,並封鎖住宅對開的街道,只允許街道居民入內,有疑犯鄰居表示,疑犯平時都很正常。

警方目前沒有公佈疑犯和被害人身份,案件仍在調查中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。