南灣汽車經銷商爆槍擊案 疑犯槍殺兩人後自盡

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週二下午，南灣Morgan Hill一間汽車經銷商發生槍擊案，包括槍手在內共3人死亡。

週二下午6點左右，警方接到多個報警電話，指在Condit Road一間Ford福特汽車經銷商發生槍擊案。

大批警員在4分鐘後到場，首先發現在經銷商店大樓北面，有一名男死者吞槍自殺，並且身旁有一枝手槍，另外在大樓內發現兩名中槍的男死者。

警方指，3名死者都在涉案經銷商工作，本地五號台引述警方消息來源指，槍手在週二被辭退後，就開槍射殺經理，另一名主管則嘗試介入和阻止槍手，被槍手開槍殺死。

有經銷商的員工表示，疑犯大約60來歲，在店內工作了幾年，平時非常安靜，並表示不清楚疑犯為何被辭退。

警方消息指，疑犯是聖荷西居民，警方週二晚搜索疑犯在聖荷西的住宅，並封鎖住宅對開的街道，只允許街道居民入內，有疑犯鄰居表示，疑犯平時都很正常。

警方目前沒有公佈疑犯和被害人身份，案件仍在調查中。

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