曾蔭權公職人員行為失當上訴得直 終審法院撤銷定罪（視頻）

香港終審法院一致裁定,香港前行政長官曾蔭權終極勝訴,撤銷定罪,終院認為原審法官引導陪審員出錯,未有清楚指出即使曾蔭權是故意沒申報和黃楚標的關係,是否就等於”明知故犯”。

首位被落案起訴的前特首,5年間多次出入法庭,前年被裁定公職人員行為失當罪成,判監20個月,他不服提出上訴,上訴庭減刑至12個月,但維持定罪,來到終極上訴,5位法官一致推翻定罪。

這宗涉及最高官員的案件,指控曾蔭權審批雄濤廣播牌照申請時,無向行會申報正與雄濤股東黃楚標商討租住深圳東海花園物業的事,終審法院指案件重點,在於原審法官引導陪審團時,有沒有正確處理”明知故犯”和”嚴重性”這兩項控罪元素。

先說明知故犯這點,終院認為沒有申報與隱瞞,兩者有分別,隱瞞有不誠實的意味,而未有申報,即使是故意,可能是基於錯判。

提到當決策者做決定時,已經考慮過是否需要披露自己在當中的利益,但認為不用這樣做,這決定或可說是有意,但因為他無忽視披露的責任,只是不知道,或不認為有責任申報,不構成”明知故犯”。

判詞指有意識地不披露,這決定即使是錯,不等於”明知故犯”,亦不等於”隱瞞”,將這幾個情況混為一談,非常危險,但原審法官引導時無解釋清楚。

判詞又指當曾蔭權貪污指控不成立,評估他沒有申報的嚴重性時,就要考慮他背後的動機及可能導致的後果等,但原審法官引導時,沒有妥善分析這些問題,給予足夠指引,所以終院5位法官一致裁定,曾蔭權上訴得直,撤銷定罪,但判詞同時提到,如果陪審團被正確引導的話,未必不可以將曾蔭權定罪。

終審法院指當定罪上訴得直,法院可以下令重審,但考慮曾蔭權已經完成服刑,認為重審不符合公義,決定不作出重審命令。

