曾蔭權公職人員行為失當上訴得直 終審法院撤銷定罪（視頻）

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香港終審法院一致裁定，香港前行政長官曾蔭權終極勝訴，撤銷定罪，終院認為原審法官引導陪審員出錯，未有清楚指出即使曾蔭權是故意沒申報和黃楚標的關係，是否就等於”明知故犯”。

首位被落案起訴的前特首，5年間多次出入法庭，前年被裁定公職人員行為失當罪成，判監20個月，他不服提出上訴，上訴庭減刑至12個月，但維持定罪，來到終極上訴，5位法官一致推翻定罪。

這宗涉及最高官員的案件，指控曾蔭權審批雄濤廣播牌照申請時，無向行會申報正與雄濤股東黃楚標商討租住深圳東海花園物業的事，終審法院指案件重點，在於原審法官引導陪審團時，有沒有正確處理”明知故犯”和”嚴重性”這兩項控罪元素。

先說明知故犯這點，終院認為沒有申報與隱瞞，兩者有分別，隱瞞有不誠實的意味，而未有申報，即使是故意，可能是基於錯判。

提到當決策者做決定時，已經考慮過是否需要披露自己在當中的利益，但認為不用這樣做，這決定或可說是有意，但因為他無忽視披露的責任，只是不知道，或不認為有責任申報，不構成”明知故犯”。

判詞指有意識地不披露，這決定即使是錯，不等於”明知故犯”，亦不等於”隱瞞”，將這幾個情況混為一談，非常危險，但原審法官引導時無解釋清楚。

判詞又指當曾蔭權貪污指控不成立，評估他沒有申報的嚴重性時，就要考慮他背後的動機及可能導致的後果等，但原審法官引導時，沒有妥善分析這些問題，給予足夠指引，所以終院5位法官一致裁定，曾蔭權上訴得直，撤銷定罪，但判詞同時提到，如果陪審團被正確引導的話，未必不可以將曾蔭權定罪。

終審法院指當定罪上訴得直，法院可以下令重審，但考慮曾蔭權已經完成服刑，認為重審不符合公義，決定不作出重審命令。

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