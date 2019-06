FedEx告商務部 指不應因遞送科技違禁品而負刑責

【KTSF】

美國聯邦快遞服務公司(FedEx)提告美國商務部,表示公司不應該因為不小心遞送特朗普政府明令禁止的中國科技廠商的產品而背負責任。

聯邦快遞在提交給法院的文書中表示,聯邦快遞是一家運輸公司,而不是執法機構,因此不應指望由該公司來實施美國政府的出口禁令,要聯邦快遞為運輸自己不了解的貨物,承擔責任也不合理。

文書還寫到,出口限制規定基本上就是要求聯邦快遞充當起對其包裹中物品的監督角色,而聯邦快遞每天承運數以百萬計的包裹,不管從物流成本,還是經濟角度來說,這幾乎是不可能完成的任務,在許多情況下這也是不合法的。

對於這一報導,美國商務部表示,尚未研究這份訴訟,但希望商務部在所謂的保護美國國家安全方面的作用不受影響。”

最近聯邦快遞發生了三宗涉及華為的包裹糾紛,當中包括兩宗把華為包裹錯誤送往美國,第三宗是把從倫敦寄往紐約的華為手機強制退回。

聯邦快遞將事件解釋為員工失誤所致並作出道歉,中方表示會就包裹失誤事件對聯邦快遞展開立案調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。