薩爾瓦多兩父女墨西哥過河偷渡到美國遇溺亡

【i-CABLE】

一名薩爾瓦多男子和兩歲的女兒,由墨西哥過河偷渡到美國期間遇溺死亡,薩爾瓦多政府呼籲國民切勿再冒險偷渡。

25歲的馬丁內斯及他23個月大的女兒,星期一被發現伏屍在連接墨西哥與美國的里奧格蘭德河邊,當時女童右手緊緊抱著父親的頸。

馬丁內斯的妻子說,他們一家三口由薩爾瓦多來到墨西哥,打算過河到美國。

馬丁內斯原本已安全帶女兒過河,準備折返接自己,但女兒突然跳下水,馬丁內斯去救她,結果兩人同被水流沖走。

女童在薩爾瓦多的祖母收到噩耗後非常激動,說他們一家4月初離開家鄉,在墨西哥的難民營待了兩個月,她星期六才收到兒子的短訊,說自己過得很好,叫她不用擔心。

當局說,會協助盡快將二人的遺體運返家鄉。

近日多宗兒童偷渡到美國時死亡的事件,再次引起外界關注難民問題,本月初一名6歲印度女童與家人穿越美墨邊境,抵達亞利桑那州的沙漠區後中暑死亡。

薩爾瓦多外長請求家長不要再帶同子女冒險偷渡,說政府正致力處理國內經濟問題,呼籲國民留下來與政府一起努力。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。