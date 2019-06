曾蔭權指上訴前曾經掙扎 訴訟差不多耗盡積蓄（視頻）

【i-CABLE】

香港終審法院一致裁定,香港前行政長官曾蔭權終極勝訴,撤銷定罪。曾蔭權說7年多的調查及審訊,令他和家人心力交瘁,上訴前曾經掙扎,最後決定堅持到底。

正在歐洲和家人旅行的曾蔭權透過電話錄音,多謝法庭還他清白,他另外透過文字,提到過去7年的心路歷程,指這宗纏繞著他的訴訟終於完結,心內滿溢感恩。

他說去年向終審法院提出上訴前曾有一番掙扎,指7年多的刑事調查,歷時70多天,合共5次法庭審訊,服刑8個月,訴訟差不多耗盡他兩夫婦終身積蓄,亦令他和家人受盡折磨、心力交瘁。

但他抱著兩個信念,不管怎樣也要走下去,首先是太太勉勵他堅持到底,讓法庭還他清白;第二是他很擔心履行公務,在不涉貪腐下漏報利益,被列作刑事罪行,若他入罪這宗案例會被擴大,成為往後的法律依據,可能會令公職人員為了過份的避嫌,不再積極參與決策,導致施政失效。

曾蔭權感謝終審法院判他勝訴,不枉自己當日堅持信念,又指這段日子令他明白真正的心安,是在謙卑的火爐鍛煉出來,最後的理直,要以堅毅的步履,穿越陰森的幽谷才得到。

他和太太、家人渴望重過平凡生活,繼續在屬靈路上追尋安寧,會早晚禱告願香港明天更好。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。