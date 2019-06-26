曾蔭權指上訴前曾經掙扎 訴訟差不多耗盡積蓄（視頻）

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香港終審法院一致裁定，香港前行政長官曾蔭權終極勝訴，撤銷定罪。曾蔭權說7年多的調查及審訊，令他和家人心力交瘁，上訴前曾經掙扎，最後決定堅持到底。

正在歐洲和家人旅行的曾蔭權透過電話錄音，多謝法庭還他清白，他另外透過文字，提到過去7年的心路歷程，指這宗纏繞著他的訴訟終於完結，心內滿溢感恩。

他說去年向終審法院提出上訴前曾有一番掙扎，指7年多的刑事調查，歷時70多天，合共5次法庭審訊，服刑8個月，訴訟差不多耗盡他兩夫婦終身積蓄，亦令他和家人受盡折磨、心力交瘁。

但他抱著兩個信念，不管怎樣也要走下去，首先是太太勉勵他堅持到底，讓法庭還他清白；第二是他很擔心履行公務，在不涉貪腐下漏報利益，被列作刑事罪行，若他入罪這宗案例會被擴大，成為往後的法律依據，可能會令公職人員為了過份的避嫌，不再積極參與決策，導致施政失效。

曾蔭權感謝終審法院判他勝訴，不枉自己當日堅持信念，又指這段日子令他明白真正的心安，是在謙卑的火爐鍛煉出來，最後的理直，要以堅毅的步履，穿越陰森的幽谷才得到。

他和太太、家人渴望重過平凡生活，繼續在屬靈路上追尋安寧，會早晚禱告願香港明天更好。

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