中國暫停進口加拿大豬肉,指加拿大的監管措施有漏洞。

中國駐加拿大大使館表示,中國海關近期在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時,發現殘留的禁用”瘦肉精”萊克多巴胺。

加拿大在中方要求下展開調查,發現該批豬肉的獸醫衛生證書是偽造,並發現其他180多份偽造證。

中方認為加拿大出口到中國的肉類監管措施有明顯安全隱憂,於是要求加拿大政府當地週二起,自主暫停簽發對華出口肉類證書。

