【i-CABLE】

喬治亞州一名初生女嬰,被人放入膠袋後遺棄路邊,警方公開了發現女嬰的情況,呼籲公眾幫她尋親。

警員接報到場,小心翼翼地打開膠袋,發現棄置路邊的初生女嬰。女嬰身上沾有血跡,仍連著臍帶,警員隨即用外套為她保暖,並且安撫她,救護員即場替她檢查。

附近居民月初發現遭遺棄路邊的女嬰,其後報警求助。

喬治亞州褔賽斯縣警方指,女嬰現時健康良好,正努力地生存,並幫她命名為India,暫由家庭及兒童服務部照顧。

警方現時公開警員發現India的情況,希望公眾能提供資料或線索,尋回India家人。

初步指案件屬刑事案件,但會視乎情況才決定是否檢控India母親。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。