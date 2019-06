【i-CABLE】

美國《時代》雜誌就報道,美國財長姆欽決定暫緩對台軍售,可能是為了給機會對華貿易談判。

國防部早前知會國會,打算出售總值約20億美元的軍火給台灣,包括M1A2坦克及多款陸軍使用的先進導彈,但華府仍未有實際行動。

在台灣,美國在台協會回應指政策沒有改變,對台軍售是基於《台灣關係法》,並以台灣的防衛需求為基礎,又指這個長期政策,歷任政府做法一貫相信有助加強台灣安全,也有利維護台海和平穩定。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。