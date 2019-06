聖荷西高級公寓被指販賣人口及工資盜竊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於聖荷西市中心即將完工的高級公寓Silvery Towers爆發販賣人口及工資盜竊,一名受害者週一向市議員講述經歷。

來自墨西哥的Javier Tizatl是非法移民,他原先在別州工作,透過人蛇被介紹來到灣區,在聖荷西高檔公寓Silvery Towers當建築工人,他週一透過翻譯現身說法替承包商Job Torres工作的情況。

Javier說:”當我替Torres工作,我很緊張,很恐懼,有幾次他威脅我,儘管替他工作時間不長,但是卻感覺很久,因為所受到的待遇,我被迫一天工作12到13小時。”

Javier說,他住的工寮條件很差,有一天移民局突襲,他害怕躲在床下。

Wage Theft Coalition發言人Ruth Silvery Taube說:”這樣的犯罪行為發生在Silvery Towers,是政府補助的項目,他們接受市政府補貼,但員工被欺騙被威脅,在某些情況下違反他們的意願,這種情況不應該發生在聖荷西。”

週二有議員將會在市議會提出一項修改市府憲章,也就是對接受政府補助的私人開發商提出更嚴格的規範。

聖荷西市議員Sylvia Arenas說:”我對這種情況感到丟臉,居然發生在聖荷西,特別是受市政府補貼的工程項目,身為政策制定者,我要確保這種情況不會發生。”

聖荷西市議員Sergio Jimenez說:”我們要告訴開發商,市府給你優惠,不論是停車費或是工程費,或是其他費用,你要確保不拖欠工資,付員工薪資要公平,跟承包商打交道,他們不是低角色,承包商要對員工好。”

承包商Job Torres因雇用非法移民以及迫使工人在惡劣環境下工作,被聯邦法院判刑,週二奧克蘭聯邦法院將宣判刑期。

