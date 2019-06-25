聖荷西高級公寓被指販賣人口及工資盜竊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於聖荷西市中心即將完工的高級公寓Silvery Towers爆發販賣人口及工資盜竊，一名受害者週一向市議員講述經歷。

來自墨西哥的Javier Tizatl是非法移民，他原先在別州工作，透過人蛇被介紹來到灣區，在聖荷西高檔公寓Silvery Towers當建築工人，他週一透過翻譯現身說法替承包商Job Torres工作的情況。

Javier說：”當我替Torres工作，我很緊張，很恐懼，有幾次他威脅我，儘管替他工作時間不長，但是卻感覺很久，因為所受到的待遇，我被迫一天工作12到13小時。”

Javier說，他住的工寮條件很差，有一天移民局突襲，他害怕躲在床下。

Wage Theft Coalition發言人Ruth Silvery Taube說：”這樣的犯罪行為發生在Silvery Towers，是政府補助的項目，他們接受市政府補貼，但員工被欺騙被威脅，在某些情況下違反他們的意願，這種情況不應該發生在聖荷西。”

週二有議員將會在市議會提出一項修改市府憲章，也就是對接受政府補助的私人開發商提出更嚴格的規範。

聖荷西市議員Sylvia Arenas說：”我對這種情況感到丟臉，居然發生在聖荷西，特別是受市政府補貼的工程項目，身為政策制定者，我要確保這種情況不會發生。”

聖荷西市議員Sergio Jimenez說：”我們要告訴開發商，市府給你優惠，不論是停車費或是工程費，或是其他費用，你要確保不拖欠工資，付員工薪資要公平，跟承包商打交道，他們不是低角色，承包商要對員工好。”

承包商Job Torres因雇用非法移民以及迫使工人在惡劣環境下工作，被聯邦法院判刑，週二奧克蘭聯邦法院將宣判刑期。

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