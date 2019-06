【i-CABLE】

在山東荷澤,一名一歲男童單獨被困車內哭鬧不止,私家車車窗緊閉。

民警到場後一直聯絡不到車主,最後讓一名小女孩爬入天窗打開車門,才成功救出男童。

當時天氣非常悶熱,男童全身是汗、嘴唇發紫,幸好無大礙。

這位粗心媽媽事發一個小時後才姍姍來遲,原來她去了追星,但演唱會禁止兒童入場,索性把兒子鎖在車內三個多小時。

