【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生一宗離奇的入屋盜竊案,匪徒的目標是一輛舊車。

案發地點是38th Ave 2400號地段夾Taraval街,警方表示,上週四傍晚6點左右,賊人撬開住宅的前閘,從沒有上鎖的前門進入住宅,偷走車匙,然後開走亞裔事主停在街上的汽車。

警方表示,被偷的車並不是名貴的汽車,而是一輛1980年代的日本車,賊人犯案時,屋裡面有人,事件中沒有人受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。