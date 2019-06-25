舊金山華裔女子涉肢解親父 提堂日期再押後

【KTSF 陳嘉琪報導】

5月底涉嫌在舊金山一間民宅，殺害並肢解自己爸爸的華裔女子及其丈夫，週二第三次現身法庭，不過提堂日期再度押後。

兩名被告穿著囚衣，在代表律師的陪同下上庭，趁等候期間，44歲的男被告Douglas Lomas想跟太太，即是35歲女被告Stephanie Ching交談，不過Ching只是搖搖頭，看似不欲多談。

Ching的代表律師在庭上指，由於這宗案件與他負責的另一宗兇殺案撞期，因此要求將提堂日期再推遲到7月18日，兩名被告都同意。

法官於是將案件再押後，並繼續不准二人保釋。

Ching和Lomas被控5月底在Outer Mission區一間民宅謀殺並肢解女被告的爸爸，73歲的Benedict Ching，譯音姓程的男子。

警方在民宅內找到人體殘肢，相信失蹤多時的程翁已經死亡，不過法醫仍未公布受害人身份。

案件被揭發後，兩名被告一度離境前往中國，最終在北京機場被捕。

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