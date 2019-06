舊金山華裔女子涉肢解親父 提堂日期再押後

【KTSF 陳嘉琪報導】

5月底涉嫌在舊金山一間民宅,殺害並肢解自己爸爸的華裔女子及其丈夫,週二第三次現身法庭,不過提堂日期再度押後。

兩名被告穿著囚衣,在代表律師的陪同下上庭,趁等候期間,44歲的男被告Douglas Lomas想跟太太,即是35歲女被告Stephanie Ching交談,不過Ching只是搖搖頭,看似不欲多談。

Ching的代表律師在庭上指,由於這宗案件與他負責的另一宗兇殺案撞期,因此要求將提堂日期再推遲到7月18日,兩名被告都同意。

法官於是將案件再押後,並繼續不准二人保釋。

Ching和Lomas被控5月底在Outer Mission區一間民宅謀殺並肢解女被告的爸爸,73歲的Benedict Ching,譯音姓程的男子。

警方在民宅內找到人體殘肢,相信失蹤多時的程翁已經死亡,不過法醫仍未公布受害人身份。

案件被揭發後,兩名被告一度離境前往中國,最終在北京機場被捕。

