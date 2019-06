舊金山華裔婦人出售可負擔共渡物業遇難題（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山一名居民在出售一間可負擔單位時,有幾個月收不到買家的款項,賣家因此繳納了更多費用,整個交易過程亦比正常花多了一倍的時間,帶大家了解過事情緣由。

陳佳雅(Grace Chen)一家在灣景區一間共渡公寓住了8年,去年8月她打算把單位賣掉,因為單位是可負擔房屋(BMR),所以必須交由市府放售,單位售價約30萬元。

陳佳雅說:”原本我們以為3、4個月就能把那間BMR(可負擔單位)賣出去。”

她說市府在對單位估價、放售、開放抽籤後,11月抽中了一個華裔家庭的買家,但交易並沒有她預期的那麼快完成。

陳佳雅說:”買家家庭的媽媽突然出現了有個季度臨時工作,那麼收入多了,市府突然說買家不符合資格,所以多搞了一個月。”

市府對買家收入審核完畢後,買家的貸款又出現問題。

陳佳雅說:”有些銀行是不會發貸款給一些買家的,不是因為他們收入的問題,而是因為正在打官司。”

這場官司源於2016年2月,公寓管理處向樓宇發展商索賠3,000萬元,以修補大樓多處漏水對樓宇造成的損毀,案件將於8月交由仲裁法庭決定。

律師表示,此類案件耗時兩、三年很正常,卻讓原本平均只需要4個半月完成的房屋買賣,拖到9個月才完成。

房地產經紀吳燕屏(Maggie Wu)說:”訴訟是一個很正常的事情,只不過陳女士出售的房子是可負擔住房。”

市府要求購買可負擔房屋的申請人,必須獲得市府核准的金融機構發出的貸款預審批,這類銀行本來就不多會對涉及訴訟的房屋,批出貸款的銀行就更少。

美亞輔鄰社房屋發展部總監鄭柏健(Nobby Cheng)說:”現在四大銀行,大通銀行、美國銀行、富國銀行和花旗銀行都不做,可以做的只有社區銀行。”

被抽中購買陳女士的單位的買家,找到的銀行在審核了單位背景後拒絕貸款,因此買家只能重新找銀行,導致陳女士有兩、三個月的時間收不到買家的款項。

陳佳雅說:”因為你拿不了那筆錢來支付新屋子,那就變成了你得繳付更多利息,你還得繼續給管理費(HOA)、停車費和地稅,其實算下來,要每個月多給兩千塊錢。”

如果交易一間涉及訴訟的房產,市府房屋發展部建議買賣雙方仔細閱讀管理處的訴訟通知文件,同時要對漫長的交易做好心理準備。

陳佳雅說:”真的要很堅強地等待,還有就需要穩定的收入。”

如果買賣雙方想了解某間單位是否涉及法律訴訟或仲裁案,市府建議向物業管理處索取資料。

