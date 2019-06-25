舊金山華裔婦人出售可負擔共渡物業遇難題（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山一名居民在出售一間可負擔單位時，有幾個月收不到買家的款項，賣家因此繳納了更多費用，整個交易過程亦比正常花多了一倍的時間，帶大家了解過事情緣由。

陳佳雅（Grace Chen）一家在灣景區一間共渡公寓住了8年，去年8月她打算把單位賣掉，因為單位是可負擔房屋（BMR），所以必須交由市府放售，單位售價約30萬元。

陳佳雅說：”原本我們以為3、4個月就能把那間BMR（可負擔單位）賣出去。”

她說市府在對單位估價、放售、開放抽籤後，11月抽中了一個華裔家庭的買家，但交易並沒有她預期的那麼快完成。

陳佳雅說：”買家家庭的媽媽突然出現了有個季度臨時工作，那麼收入多了，市府突然說買家不符合資格，所以多搞了一個月。”

市府對買家收入審核完畢後，買家的貸款又出現問題。

陳佳雅說：”有些銀行是不會發貸款給一些買家的，不是因為他們收入的問題，而是因為正在打官司。”

這場官司源於2016年2月，公寓管理處向樓宇發展商索賠3,000萬元，以修補大樓多處漏水對樓宇造成的損毀，案件將於8月交由仲裁法庭決定。

律師表示，此類案件耗時兩、三年很正常，卻讓原本平均只需要4個半月完成的房屋買賣，拖到9個月才完成。

房地產經紀吳燕屏（Maggie Wu）說：”訴訟是一個很正常的事情，只不過陳女士出售的房子是可負擔住房。”

市府要求購買可負擔房屋的申請人，必須獲得市府核准的金融機構發出的貸款預審批，這類銀行本來就不多會對涉及訴訟的房屋，批出貸款的銀行就更少。

美亞輔鄰社房屋發展部總監鄭柏健（Nobby Cheng）說：”現在四大銀行，大通銀行、美國銀行、富國銀行和花旗銀行都不做，可以做的只有社區銀行。”

被抽中購買陳女士的單位的買家，找到的銀行在審核了單位背景後拒絕貸款，因此買家只能重新找銀行，導致陳女士有兩、三個月的時間收不到買家的款項。

陳佳雅說：”因為你拿不了那筆錢來支付新屋子，那就變成了你得繳付更多利息，你還得繼續給管理費（HOA）、停車費和地稅，其實算下來，要每個月多給兩千塊錢。”

如果交易一間涉及訴訟的房產，市府房屋發展部建議買賣雙方仔細閱讀管理處的訴訟通知文件，同時要對漫長的交易做好心理準備。

陳佳雅說：”真的要很堅強地等待，還有就需要穩定的收入。”

如果買賣雙方想了解某間單位是否涉及法律訴訟或仲裁案，市府建議向物業管理處索取資料。

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