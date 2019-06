聖荷西越裔漢疑嫉妒妻子可申請家人來美而動殺機

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西市一個越南裔家庭發生謀殺後自殺案,越華裔男子殺害4個家人後自殺,有報導指出,該男子可能因為嫉妒妻子可以申請家人從越南移民來美而動殺機。

星期日晚警方收到槍擊案報告,現場是聖荷西南部Habbitts Court 500號地段一棟住宅,3個女人以及一個男人中槍,其中一男一女送院後傷重死亡。

警方週一凌晨進入住宅時,發現兩名女受害人以及疑犯的屍體,身上都有槍傷,疑犯的妻子和17歲的女兒則逃離現場。

The Mercury News訪問了疑犯妻子一名表親,他表示,疑犯曾對他說,很嫉妒妻子能夠成功申請親人從越南來美,而自己卻不可以。

這名表親又表示,疑犯曾問他願不願意照顧疑犯的女兒。

報導指出,疑犯名叫Ta Dinh Chi,66歲,姓名譯音謝庭志,1998年他因為在Santa Clara縣醉駕而有過案底。

警方表示,疑犯並沒有家暴紀錄,警方沒有進一步公佈案情,而Santa Clara法醫官辦事處表示,正等待家人確認死者的身份,未能公佈死者的姓名。

警方表示,這是聖荷西近年最血腥的謀殺案,市內今年死於兇殺案的人增至19人。

