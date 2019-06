聖荷西血腥兇案疑犯是越裔 妻子及17歲女兒逃出生天

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西發生市內有史以來最血腥的謀殺案,一名越南裔男人在住宅裡向4人開槍之後,最終開槍自殺,計算疑犯在內,總共5人死亡。

警方資料顯示,週日晚8點幾,警方收到槍擊報告,趕到Habbitts Court500號路段案發現場時,看見幾個家庭成員逃出住宅,警方派出大量警力包圍現場,並成功救出一男一女,兩人各中一槍,送院之後傷重死亡。

警方相信另外兩名女受害人以及疑犯仍在屋內,警方與疑犯對峙幾小時,到了凌晨1點半左右,警員進入屋裡面,發現兩名女受害人以及疑犯已經死亡,每人身上至少中了一槍。

警方將案件列為謀殺後自殺案處理,有鄰居昨夜聽到槍聲,但最初不知道發生了命案,以為是爆竹聲,後來見到許多持槍的警察。

居民表示,這區一向平靜,鄰居出入會打招呼,沒有想到一宗兇案送走5條人命。

San Jose Mercury News的報導指出,疑犯是60多歲的越南裔男子,也是兇案現場住宅的屋主。

報導指出,疑犯的妻子以及他17歲的女兒在槍擊發生後,成功逃出住宅。

警方表示,這是聖荷西有史以來最多人死亡的兇殺案,而今年以來,在聖荷西死於兇殺案的受害人增至19人。

