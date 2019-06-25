聖荷西血腥兇案疑犯是越裔 妻子及17歲女兒逃出生天

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西發生市內有史以來最血腥的謀殺案，一名越南裔男人在住宅裡向4人開槍之後，最終開槍自殺，計算疑犯在內，總共5人死亡。

警方資料顯示，週日晚8點幾，警方收到槍擊報告，趕到Habbitts Court500號路段案發現場時，看見幾個家庭成員逃出住宅，警方派出大量警力包圍現場，並成功救出一男一女，兩人各中一槍，送院之後傷重死亡。

警方相信另外兩名女受害人以及疑犯仍在屋內，警方與疑犯對峙幾小時，到了凌晨1點半左右，警員進入屋裡面，發現兩名女受害人以及疑犯已經死亡，每人身上至少中了一槍。

警方將案件列為謀殺後自殺案處理，有鄰居昨夜聽到槍聲，但最初不知道發生了命案，以為是爆竹聲，後來見到許多持槍的警察。

居民表示，這區一向平靜，鄰居出入會打招呼，沒有想到一宗兇案送走5條人命。

San Jose Mercury News的報導指出，疑犯是60多歲的越南裔男子，也是兇案現場住宅的屋主。

報導指出，疑犯的妻子以及他17歲的女兒在槍擊發生後，成功逃出住宅。

警方表示，這是聖荷西有史以來最多人死亡的兇殺案，而今年以來，在聖荷西死於兇殺案的受害人增至19人。

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