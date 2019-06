舊金山汽車衝紅燈釀車禍 Lyft司機與女乘客無辜喪命

【KTSF】

舊金山灣景區週日凌晨發生一宗汽車衝紅燈引發的致命車禍,導致兩人無辜死亡,肇事司機逃離現場,當局證實,死者分別是為網的Lyft工作的男司機,以及他接載的女乘客。

舊金山法醫處證實,死者是居住在東灣Fremont市的26歲印度裔男子Syed Waseem Ali,以及居住在舊金山的49歲婦人Sela Henriquez。

車禍於週日凌晨1時左右發生,地點在3街夾Paul Ave。

一輛銀行平治汽車當時在3街超速駕駛,在駛至Paul Avea的街口時衝紅燈,撞上一輛銀色豐田四門汽車。

駕駛豐田汽車的Ali當時正為Lyft工作,接載女乘客Henriquez,二人在車禍後當場死亡。

平治汽車上有兩名乘客受傷,需要送院治療,沒有生命危險,駕駛平治汽車的司機在車禍後步行離開現場,目前仍未落網。

Lyft針對這宗車禍發出聲明稱,Lyft對這宗慘劇引致人命傷亡深感悲痛,在這困難時刻謹向死者家屬及親友致以慰問,目前正聯絡女乘客和司機的親人提供協助。

有友人代表Ali的家人在GoFundMe網站成立專頁,希望籌款把他的屍體運回印度的家鄉,網址:https://www.gofundme.com/f/fundraising-for-waseem-ali039s-funeral-transfer。

