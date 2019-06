伊斯坦布爾市長選舉反對派勝出 對埃爾多安政權敲響警鐘

【KTSF】

土耳其第一商業大城市伊斯坦布爾週日選市長,反對派候選人伊馬莫格魯狂勝對手前總理伊地林,這個結果被視為重創獨裁總統埃爾多安及其政黨的財源。

初步點票結果公布後,成千上萬的伊斯坦布爾市民上街慶祝伊馬莫格魯,以54%對45%的得票率,領先近80萬票,擊敗建制派對手。

民眾狂喜是因為選前估計,伊馬莫格魯最多只是險勝,有市民喜極落淚,有市民就表示,伊馬莫格魯之前曾被建制剝奪任期,今次扳回一局。

也有市民認為,他們會不怕艱辛,誓要將伊馬莫格魯送上總統大位。

現年49歲的伊馬莫格魯,本身是商家,代表反對派共和人民黨出馬,3月底在伊斯坦布爾市長選舉勝出。

但是總統埃爾多安領導的執政黨指選票有問題,選委會在局部重點選票後取消選舉結果,市長必須重選。

今次選民以更多選票確認他們先前的決定,對手很快認輸,這次是親建制勢力25年來,首次失去對伊斯坦布爾的控制權。

有評論指出,這個也意味埃爾多安及其政黨,與親建制勢力將會失去巨大的財政資源。

評論也指出,今次年輕選民積極表態,功不可沒,但也同建制派與執政黨的鐵票,因為對埃爾多安的政策不滿而流失有關。

3月底的地方選舉,執政黨也在首都安卡拉失利,對埃爾多安的政權敲響警鐘。

