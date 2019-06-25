搵屋住專題：舊金山訪谷區新可負擔單位放租

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山訪谷區一棟即將落成的公寓樓宇，將有13間不同戶型的全新可負擔單位放租，接受低收入人士申請。

這棟公寓位於Sunnydale Avenue 1491號，單位即將於今年10月入伙，其中有13間可負擔單位，包括兩間開放式公寓單位、三間一睡房單位、五間兩睡房單位，及三間三睡房單位，月租由1,021元至1,411元不等。

大樓內有6個停車位，申請人會通過抽籤及申請優先次序獲得停車位。

單位接受Section 8第八段房屋補助券持有人的申請，申請家庭年收入不得超過地區收入中位數50%，一人家庭年收入不得超過43,100元，二人家庭不得超過49,250元，三人家庭不得超過55,450元。

申請截止日期為6月28號下午5點，查詢申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000GsBIEUA3

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