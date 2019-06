警協指香港警務處處長會跟進示威者違法行為（視頻）

【i-CABLE】

香港警務處處長盧偉聰星期一再與4個警隊協會會面,是一星期內第二次,有代表向盧偉聰反映,示威者包圍警總的行為離譜,不能接受,盧偉聰向與會者承諾會嚴肅跟進違法行為。

示威者上星期五包圍警察總部後,盧偉聰一直無公開露面,4個警察協會星期一主動約見盧偉聰,是一星期內第二次會面,據了解協會代表會上表達示威者行為離譜、不能接受,要求處長跟進。

警務督察協會發信給會員引述盧偉聰指,明白事件對士氣的影響,會面加深了解同事對管方的訴求及擔憂,承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為,亦同意加強公關工作,會責成一名助理警務處長級人員,利用警隊社交媒體對坊間惡意中傷警察的流言及失實報道,迅速回應及澄清。

協會指理解警隊正面對極之艱難的時刻,呼籲會員團結一致、迎難而上。

政府紀律部隊人員總工會星期一亦去信盧偉聰,指示威者堵路用雜物堵塞警察總部出入口,嚴重影響警方工作,包括向市民提供緊急服務,工會對此表示遺憾,指紀律部隊會團結一致,全力支持警方維護法紀,保障公眾安全。

