警協指香港警務處處長會跟進示威者違法行為（視頻）

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香港警務處處長盧偉聰星期一再與4個警隊協會會面，是一星期內第二次，有代表向盧偉聰反映，示威者包圍警總的行為離譜，不能接受，盧偉聰向與會者承諾會嚴肅跟進違法行為。

示威者上星期五包圍警察總部後，盧偉聰一直無公開露面，4個警察協會星期一主動約見盧偉聰，是一星期內第二次會面，據了解協會代表會上表達示威者行為離譜、不能接受，要求處長跟進。

警務督察協會發信給會員引述盧偉聰指，明白事件對士氣的影響，會面加深了解同事對管方的訴求及擔憂，承諾會嚴肅跟進示威者的違法行為，亦同意加強公關工作，會責成一名助理警務處長級人員，利用警隊社交媒體對坊間惡意中傷警察的流言及失實報道，迅速回應及澄清。

協會指理解警隊正面對極之艱難的時刻，呼籲會員團結一致、迎難而上。

政府紀律部隊人員總工會星期一亦去信盧偉聰，指示威者堵路用雜物堵塞警察總部出入口，嚴重影響警方工作，包括向市民提供緊急服務，工會對此表示遺憾，指紀律部隊會團結一致，全力支持警方維護法紀，保障公眾安全。

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