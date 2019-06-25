【獨家】韓國瑜接受本台專訪對一國兩制議題表態（二）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜接受本台獨家專訪，談到近期備受爭議的一國兩制議題，他同時也透露，未來如果有機會競選總統，將以四大訴求為核心價值。

韓國瑜一向明確表態支持九二共識，再加上他訪問香港期間曾進入中聯辦，一直被外界貼標籤說他是統派，更被民進黨批評他賣台。

韓國瑜在接受本台獨家專訪時，說明他的兩岸論述。

韓國瑜說：”因為民進黨要給我扣帽子，不停給我扣帽子，說我要賣台，說我要實施一國兩制，所以我才會用這麼激烈的語言，over my dead body，除非我死，絕對不可能用一國兩制，就是我們拒絕一國兩制，捍衛中華民國，熱愛民主自由，堅持和平繁榮，我提出四大訴求，這就代表如我有機會參選2020的總統，這是我主要的核心價值。”

韓國瑜強調，台灣人民完全沒有辦法接受香港跟澳門的一國兩制，不管是在台澎金馬，甚至整個海外，中華民國是最大的公約數，這也呼應了他先前在灣區大聲呼籲僑胞們，明年1月11日回台灣投票，支持中華民國的主張。

韓國瑜今年4月訪美期間，率先提出”台灣安全 人民有錢”訴求，這也成為他參與總統初選提出的目標。

韓國瑜說：”民富國強，就是人民當然希望經濟發展得好，安居樂業，國家當然需要安全，這是必然的。”

不過他話鋒一轉，將砲口指向執政黨。

韓國瑜說：”因為民進黨執政這3年，你仔細去觀察，她治理這個國家真的一蹋糊塗，各行各業，百工百業，士農工商，可以說哀鴻遍野，賺不到錢嘛，年輕人低薪，困死了，企業家也是，台灣中小企業大概有140萬家，86%沒有自己沒有獨立出貨的能力，大概只有14%左右是自己可以到國外接單，中小企業也是哇哇叫，大企業又面臨中美貿易戰。”

韓國瑜也對台灣的經濟環境感到憂心。

韓國瑜說：”整個台灣感覺上已經被鎖起來了，鎖島了，這是我的害怕，鎖起來會怎麼樣呢？手上有權力的，老百姓的生死，死活跟他無關啊，反正手上有權力的就繼續嘛，可是問題是，仔細去傾聽，民眾心裡面的痛苦指數是很高的，我是覺得，我感概就是，2020年如果這個狀態繼續的話，那台灣的未來真的是很讓人擔憂。”

韓國瑜從基層出發，希望以庶民總統的形象爭取支持。

有關韓國瑜專訪的完整內容，將在7月1日週一晚上11點的”台灣抉擇”節目播出，敬請留意收看。

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