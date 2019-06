【獨家】韓國瑜接受本台專訪對一國兩制議題表態（二）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜接受本台獨家專訪,談到近期備受爭議的一國兩制議題,他同時也透露,未來如果有機會競選總統,將以四大訴求為核心價值。

韓國瑜一向明確表態支持九二共識,再加上他訪問香港期間曾進入中聯辦,一直被外界貼標籤說他是統派,更被民進黨批評他賣台。

韓國瑜在接受本台獨家專訪時,說明他的兩岸論述。

韓國瑜說:”因為民進黨要給我扣帽子,不停給我扣帽子,說我要賣台,說我要實施一國兩制,所以我才會用這麼激烈的語言,over my dead body,除非我死,絕對不可能用一國兩制,就是我們拒絕一國兩制,捍衛中華民國,熱愛民主自由,堅持和平繁榮,我提出四大訴求,這就代表如我有機會參選2020的總統,這是我主要的核心價值。”

韓國瑜強調,台灣人民完全沒有辦法接受香港跟澳門的一國兩制,不管是在台澎金馬,甚至整個海外,中華民國是最大的公約數,這也呼應了他先前在灣區大聲呼籲僑胞們,明年1月11日回台灣投票,支持中華民國的主張。

韓國瑜今年4月訪美期間,率先提出”台灣安全 人民有錢”訴求,這也成為他參與總統初選提出的目標。

韓國瑜說:”民富國強,就是人民當然希望經濟發展得好,安居樂業,國家當然需要安全,這是必然的。”

不過他話鋒一轉,將砲口指向執政黨。

韓國瑜說:”因為民進黨執政這3年,你仔細去觀察,她治理這個國家真的一蹋糊塗,各行各業,百工百業,士農工商,可以說哀鴻遍野,賺不到錢嘛,年輕人低薪,困死了,企業家也是,台灣中小企業大概有140萬家,86%沒有自己沒有獨立出貨的能力,大概只有14%左右是自己可以到國外接單,中小企業也是哇哇叫,大企業又面臨中美貿易戰。”

韓國瑜也對台灣的經濟環境感到憂心。

韓國瑜說:”整個台灣感覺上已經被鎖起來了,鎖島了,這是我的害怕,鎖起來會怎麼樣呢?手上有權力的,老百姓的生死,死活跟他無關啊,反正手上有權力的就繼續嘛,可是問題是,仔細去傾聽,民眾心裡面的痛苦指數是很高的,我是覺得,我感概就是,2020年如果這個狀態繼續的話,那台灣的未來真的是很讓人擔憂。”

韓國瑜從基層出發,希望以庶民總統的形象爭取支持。

有關韓國瑜專訪的完整內容,將在7月1日週一晚上11點的”台灣抉擇”節目播出,敬請留意收看。

