【KTSF 陳令楠報導】

東灣Fremont有一間可負擔兩睡房共渡公寓放售。

這間兩睡房兩浴室共渡公寓,位於Warm Springs區的Woodgrove Common 49079號,建於2004年,面積1,161平方英呎,車庫可停泊兩部車,售價405,811元,HOA為每月232元。

申請人年收入限制方面,二人家庭不得超過98,285元,三人家庭不得超過110,605元,四人家庭不得超過129,470元。

申請的首次置業人士必須在Fremont工作或居住過。

單位將於6月29號下午1點半至4點半開放參觀,申請截止日期為7月8號中午12點。

查詢申請詳情,請點擊:https://www.fremont.gov/1635/Below-Market-Price-BMP-Homes

