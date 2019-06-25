佛州家暴受害婦人取走丈夫槍械交警局 竟被控盜竊

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佛羅里達州一名婦人因為遭受家暴，在擔心自身安危下，自行把丈夫的手槍交給警方，但她竟因為涉嫌犯下偷竊罪而被捕。

婦人Courtney Irby涉嫌觸犯持械入屋盜竊和嚴重盜竊罪，而被當局起訴，在監獄拘留了6天。

她與丈夫已分居，她因為到丈夫的住處取走他的攻擊型來福槍和手槍，再交到Lakeland市警局而被起訴，案發當天，她丈夫Joseph Irby因為在6月14日出席離婚聆訊後，涉嫌駕車撞向Courtney的汽車，而在監獄被扣查。

在丈夫被捕後，Courtney向法院申請臨時禁制令，法院亦立即批出，根據聯邦法，基於家暴而被發禁制令的人士，是不准持有槍械，而這項法律是由地方執法當局負責執行。

Courtney對警方稱，她知道丈夫不會交出槍械，因此她才採取行動，根據警方的報告，她說她是在未經丈夫同意下，透過一道已上鎖的門進入丈夫的公寓單位，然後把他藏有的槍械交到警局。

警員接著對她說：”那你是否對我說，你犯下持械入屋盜竊罪？”

警方指Courtney回答說：”對，但他是不會交出（槍械），所以我才這樣做。”

佛州民主黨州議員Anna Eskamani在推文中表示，警方在這樣的情況下拘捕一名婦人完全是”荒謬”的，她已去信州檢察總長Brian Haas，要求當局不要檢控Courtney。

Eskamani在信中稱，Courtney只是向警方求助，並採取行動保護自己和子女，向她提出起訴將會造成可怕的先例，代表因為受虐而求助的人，最後反而會遭到懲罰。

6月14日二人出席離婚聆訊後，Joseph被指駕車從後多次撞向Courtney的汽車，令她的汽車駛出路邊，Courtney感到人身安全受到威脅。

Courtney因為取走丈夫的槍械被捕後，其代表律師稱，她並沒有犯下盜竊案，因為她並非取走槍械自用，也沒有因此而得益。

Lakeland警局與州檢察總長辦公室尚未就事件作出回應。

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