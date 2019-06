佛州家暴受害婦人取走丈夫槍械交警局 竟被控盜竊

【KTSF】

佛羅里達州一名婦人因為遭受家暴,在擔心自身安危下,自行把丈夫的手槍交給警方,但她竟因為涉嫌犯下偷竊罪而被捕。

婦人Courtney Irby涉嫌觸犯持械入屋盜竊和嚴重盜竊罪,而被當局起訴,在監獄拘留了6天。

她與丈夫已分居,她因為到丈夫的住處取走他的攻擊型來福槍和手槍,再交到Lakeland市警局而被起訴,案發當天,她丈夫Joseph Irby因為在6月14日出席離婚聆訊後,涉嫌駕車撞向Courtney的汽車,而在監獄被扣查。

在丈夫被捕後,Courtney向法院申請臨時禁制令,法院亦立即批出,根據聯邦法,基於家暴而被發禁制令的人士,是不准持有槍械,而這項法律是由地方執法當局負責執行。

Courtney對警方稱,她知道丈夫不會交出槍械,因此她才採取行動,根據警方的報告,她說她是在未經丈夫同意下,透過一道已上鎖的門進入丈夫的公寓單位,然後把他藏有的槍械交到警局。

警員接著對她說:”那你是否對我說,你犯下持械入屋盜竊罪?”

警方指Courtney回答說:”對,但他是不會交出(槍械),所以我才這樣做。”

佛州民主黨州議員Anna Eskamani在推文中表示,警方在這樣的情況下拘捕一名婦人完全是”荒謬”的,她已去信州檢察總長Brian Haas,要求當局不要檢控Courtney。

Eskamani在信中稱,Courtney只是向警方求助,並採取行動保護自己和子女,向她提出起訴將會造成可怕的先例,代表因為受虐而求助的人,最後反而會遭到懲罰。

6月14日二人出席離婚聆訊後,Joseph被指駕車從後多次撞向Courtney的汽車,令她的汽車駛出路邊,Courtney感到人身安全受到威脅。

Courtney因為取走丈夫的槍械被捕後,其代表律師稱,她並沒有犯下盜竊案,因為她並非取走槍械自用,也沒有因此而得益。

Lakeland警局與州檢察總長辦公室尚未就事件作出回應。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。