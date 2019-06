受熱浪侵襲 歐洲多國氣溫料達攝氏40度

【i-CABLE】

受撒哈拉沙漠的熱空氣影響,歐洲多個國家將會出現持續一星期的熱浪,預計最高氣溫達攝氏40度,法國發出第二高的”橙色警報”。

在熱浪下,他們選擇來一場”水戰”,有人就吃雪糕消暑,受來自撒哈拉沙漠的熱空氣影響,法國及歐洲多個國家預計全個星期都天氣酷熱,巴黎星期一最高氣溫攝氏34度,預計本周稍後更會高達攝氏40度,當局發出第二高的「橙色警報」,政府亦將學校考試推遲至下星期,又開放有冷氣的避暑中心。

西班牙多個城市就預計會達到攝氏42度,有氣象人員形容是”地獄正在來臨”,專家指由於濕度高,體感溫度可能會達到攝氏47度。

德國柏林及法蘭克福預計亦會出現攝氏37至39度高溫,政府呼籲民眾多喝水和避免長時間留在室外,動物保護組織亦呼籲不要獨留貓狗在車裡。

有氣象專家認為熱浪和氣候暖化有關,又指即使能達到巴黎協定的目標,每年氣溫上升不超過攝氏1.5度,熱浪亦可能會愈來愈頻繁。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。