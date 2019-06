【KTSF】

加州車輛管理局(DMV)宣布,為了提升服務質素,在7月24號,全州的辦事處將會暫停服務半日。

DMV表示,會在7月24日對旗下5千多名員工進行名為”Operation Excellence”傑出行動的培訓,目的令員工更清楚知道,處理REAL lD的申請時需要注意的手續程序,以及為員工提供訓練,以提升顧客服務的質量。

當日全州183個辦事處,包括駕駛考試中心上午時段將會暫停服務,直到下午1時才會重新開放服務。

在培訓期間,DMV的電話服務中心仍然會繼續開放。

早前,DMV在審批REAL ID申請時,程序不符合聯邦標準,超過300萬人受影響。

