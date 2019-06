民主黨總統初選第一輪電視辯論週三開始

【KTSF 張麗月報導】

2020年大選,民主黨內總統初選第一輪電視辯論週三開始分兩晚在NBC舉行,每晚有十名參選人參加辯論。

在26日晚辯論的參選人有Elizabeth Warren、Beto O’Rourke和Cory Booker等。

27日晚就有現時民調領先的前副總統拜登、桑德斯、賀錦麗和華裔楊安澤等。

根據最近的民調顯示,民主黨選民最關心的議題是經濟、醫療健保和老人問題等,調查也發現,由於在幾個州實施新的更嚴厲墮胎法例,婦女權益變成民主黨的優先議題。

Warren和桑德斯主張大學免費教育,Warren和Cory Booker也建議人人有聯邦醫保Medicare的系統。

拜登曾經在上星期二紐約一次籌款會上,質疑兩名已故參議員白人種族隔離主義者所講,”上一代華盛頓的操作,比今天破碎的超黨派更為暢順”,非洲裔參選人Cory Booker抨擊,拜登的評論冒犯了非洲裔。

