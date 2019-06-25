寶謙昌創辦人鍾北謙去世 遺孀接受本台專訪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區知名僑領參茸藥材店寶謙昌創辦人鍾北謙，10日前在家中去世，享年98歲，他的遺孀忍著悲痛，接受本台的專訪。

由窮小子到現在坐擁多個房產物業，鍾北謙傳奇的一生終於謝幕，與他擕手70載、93歲的鍾太林寶玉感受最深。

鍾太表示，鍾北謙近年中風兩次，本月初才出院回家休養，不過健康情況一般，連日來只吃了少量粥水。

6月14日晚上約9時，她與鍾生在床上休息，鍾太突然見到鍾生的口有移動，但沒有氣噴出來，叫他亦沒有反應，家護工人感覺鍾生沒有心跳，便通知兒子叫救護車。＼

鍾太說：”但是救護人員未到之前，他一直都握著我的手不放，是握著我這隻手，我還以為他仍在生，其實那個時候就是他離開，最辛苦的時間，我都不知道，又沒有跟他說再見。”

鍾北謙去世後，鍾太每天以淚洗臉，埋怨自己救不了鍾生。

鍾太指，丈夫非常顧家，就算住院，都擔心太太一個人孤單，年輕時打幾份工養家，凡事都遷就太太，每次到威斯康辛州做花旗參生意，總是會買皮衣給太太做禮物。

鍾生為人正直，從來不對人生氣，他的口頭禪是”Forget and Forgive”，忘記及原諒。

鍾太說：”我分分鐘沒有法子控制想念他，又不知道未來多少年會過這些日子，我愛他，他比我自己還重要。”

鍾生及鍾太都是來自中國的留學生，為了養家，鍾生由教師變成商人，50多年前創辦了寶謙昌，鍾北謙兩年前接受本台訪問時，透露做生意的秘訣。

鍾北謙說：”一句話，（做生意要）不熟不做，如果你想做超市，你一定要去超市看看，最好要做幾年，學多少知識，因為每一行都好難入門。”

鍾先生一生熱心公益，除了向本地的學校及會館捐款外，遠在中國的多間醫院、圖書館、託兒所及學校的設施等，鍾北謙都有捐款贊助。

鍾北謙的追思會將於本星期六華埠的聖瑪利教堂舉行，鍾太表示，會送摯愛最後一程。

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