寶謙昌創辦人鍾北謙去世 遺孀接受本台專訪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區知名僑領參茸藥材店寶謙昌創辦人鍾北謙,10日前在家中去世,享年98歲,他的遺孀忍著悲痛,接受本台的專訪。

由窮小子到現在坐擁多個房產物業,鍾北謙傳奇的一生終於謝幕,與他擕手70載、93歲的鍾太林寶玉感受最深。

鍾太表示,鍾北謙近年中風兩次,本月初才出院回家休養,不過健康情況一般,連日來只吃了少量粥水。

6月14日晚上約9時,她與鍾生在床上休息,鍾太突然見到鍾生的口有移動,但沒有氣噴出來,叫他亦沒有反應,家護工人感覺鍾生沒有心跳,便通知兒子叫救護車。\

鍾太說:”但是救護人員未到之前,他一直都握著我的手不放,是握著我這隻手,我還以為他仍在生,其實那個時候就是他離開,最辛苦的時間,我都不知道,又沒有跟他說再見。”

鍾北謙去世後,鍾太每天以淚洗臉,埋怨自己救不了鍾生。

鍾太指,丈夫非常顧家,就算住院,都擔心太太一個人孤單,年輕時打幾份工養家,凡事都遷就太太,每次到威斯康辛州做花旗參生意,總是會買皮衣給太太做禮物。

鍾生為人正直,從來不對人生氣,他的口頭禪是”Forget and Forgive”,忘記及原諒。

鍾太說:”我分分鐘沒有法子控制想念他,又不知道未來多少年會過這些日子,我愛他,他比我自己還重要。”

鍾生及鍾太都是來自中國的留學生,為了養家,鍾生由教師變成商人,50多年前創辦了寶謙昌,鍾北謙兩年前接受本台訪問時,透露做生意的秘訣。

鍾北謙說:”一句話,(做生意要)不熟不做,如果你想做超市,你一定要去超市看看,最好要做幾年,學多少知識,因為每一行都好難入門。”

鍾先生一生熱心公益,除了向本地的學校及會館捐款外,遠在中國的多間醫院、圖書館、託兒所及學校的設施等,鍾北謙都有捐款贊助。

鍾北謙的追思會將於本星期六華埠的聖瑪利教堂舉行,鍾太表示,會送摯愛最後一程。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。