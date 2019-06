【KTSF】

週一發表的一份報告指出,灣區捷運(BART)暴力罪案數量在4年內增長了超過一倍。

Alameda縣民事大陪審團週一發表的報告顯示,捷運站內發生的搶劫案數量,從2014年至去年增加了128%,由2014年的153宗增加至去年的349宗,同期暴力襲擊案則增加了83%,由71宗增至130宗。

舊金山紀事報引述捷運警察協會主席指,乘客逃票行為與罪案有關,許多搶劫案都是由逃票的青少年犯下。

報告同時發現,捷運站停車場汽車爆竊案下降了32%,由2014年的522宗減至去年的354宗,而站內盜竊案數量則持平。

近年捷運採取措施降低罪案率,自去年起要求警員超時工作,並訂下目標,5年內增聘94名警員,局方亦通過為警員加薪一成六,以吸引更多應徵者。

