灣區捷運(BART)一列新列車,週一早上在東灣奧克蘭(屋崙)出現故障,導致整個捷運系統出現延誤,約400名乘客需要下車,走過黑暗的隧道。

出現故障的列車運行在Fremont線往Richmond市方向,列車在約早上10點在Lake Merritt和奧克蘭市中心12th Street站之間出現故障,在路軌上停下。

捷運當局指示乘客下車,在黑暗的捷運列車隧道走到12th Street站。

捷運發言人指,這是讓乘客最快離開故障列車,到達最近的一個捷運站。

隨後當局將故障列車拖到維修中心檢查,至今仍未公佈故障原因。

