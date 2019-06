【KTSF】

灣區捷運(BART)計劃逐步取締紙車票,要求乘客盡量使用路路通卡,下個月開始,部分捷運車站將不設售票機。

7月8號開始,柏克萊Downtown站將不設紙車票售票機,接著下來,7月22號,東灣奧克蘭19街車站,8月19號舊金山Embarcadero站,以及9月3號舊金山Powell站都會撤走售票機,可是乘客仍然可以在這些車站使用紙車票入閘,而車站也會保留紙車票增值的機器。

捷運計劃明年全線車站推行這項措施。

