特朗普對伊朗實施新金融制裁 矛頭對準哈梅內伊

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週一簽署行政命令,對伊朗實施新的嚴厲金融制裁,今次矛頭對準伊朗最高領袖哈梅內伊與他的助手。

特朗普表示,今天簽署的行政命令,是因為伊朗部隊近幾個星期以來連串的侵略行為,當中包括伊朗擊落美軍一架無人偵察機,以及在中東主要石油航道霍爾木茲海峽,有6艘油輪遇襲,伊朗最高領袖哈梅內伊的政府要對這些挑衅行為負責。

特朗普說,美國將繼續增加向伊朗施壓,這些新的金融制裁將會禁止哈梅內伊、其辦公室及幕僚使用美國關鍵的金融資源和支援。

財長Steve Mnuchin也表示,這些制裁等於實際上再額外凍結數以十億美元計的伊朗資產,財長又透露,特朗普已經指示他本星期較後時間,也會宣佈制裁伊朗外長。

美國財政部指出,任何外國金融機構,如果被發現幫助受美國制裁的個人或組織從事重大金融交易的話,這些外國金融機構有可能被切斷與美國金融系統的聯繫。

就伊朗擊落美軍無人機事件,雖然特朗普在最後關頭叫停空襲伊朗,但美軍隨即針對用來擊落無人機的伊朗情報和雷達設施發動網攻,導致有部份伊朗軍事雷達設施關閉。

