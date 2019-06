【KTSF】

美國大型玩具連鎖店Toys”R”Us玩具反斗城,在美國關閉所有分店近一年後,宣布將重臨美國。

最新報道指,玩具反斗城今年內至少會在美國重開兩間店舖,趕及在節日前服務市民,並預計將於2020年再開多間分店。

玩具反斗城一名前管理層,在成功取得店名版權後,對外宣布重開的消息,不過新開的店舖規模會比以前小。

玩具反斗城去年關閉美國超過700多間分店,不過至於在歐洲、亞洲及印度共900多間分店仍照常營業,不受影響。

