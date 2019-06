美國東北和夏威夷發生致命交通事故 16人亡

【KTSF 馮政浩報導】

美國東北和夏威夷分別發生嚴重致命交通事故,最少16人死亡。

第一宗交通意外上週五晚發生在新罕布什爾州Randolph,據悉有一輛西行的開蓬貨車和多架東行的電單車相撞,7名電單車騎士當場死亡。

有目擊者稱看到慘劇發生,但無能為力,另外有3名傷者已經送到醫院搶救。

據悉死傷者來自同一個電單車俱樂部,大部分是退伍海軍陸戰隊隊員。

另一宗致命事故發生在夏威夷,當地時間上週五晚,一架小型飛機在歐湖島北岸的Dillingham機場附近起飛一分鐘後墜毀,機上9人全部死亡。

搶救人員到場之後,發現這架隸屬於”歐胡島跳傘中心”雙引擎飛機在跑道盡頭接近圍欄起火。

檀香山警察局長表示,這件是歷來最慘痛的小型民航機空難,一些死者的家人當時在現場目睹災難發生,更令事故悲痛。

