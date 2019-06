【KTSF】

舊金山警方在一名舉報人士的幫助下,在Misson區一間民宅發現一具女屍,並在3英哩外另一間民宅拘捕一名疑犯。

警方表示,週六早上約8時22分,一名男子進入Mission區警察分局指,懷疑他的一名朋友可能殺了人。

警員根據線報,先後到兩個地點搜查,他們在Alvarado街500號路段一間民宅發現一具女屍,然後,警方在約3英哩外Balboa Terrace社區Aptos街100號路段一間民宅,拘捕一名懷疑涉案男子。

警方週六一整天都調查案件,疑犯及死者身分仍未公開,亦未有其他關於案件的資料。

