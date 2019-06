舊金山華埠同一街口3個月內兩次水浸（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠同一個街口,3個月內發生第二次水浸,有受影響商戶表示,今次更嚴重,預料損失至少一至兩萬元。

這些畫面是週四晚在Washington夾Grant街的水浸情況,令附近禮品店的地下室都嚴重水浸,老闆表示,開店30年來,最嚴重是今次,比起上次3月的水浸損失更大。

華埠禮品店店主魯廷樑說:”我的感受?無奈,又會這麼運滯,3個月第二次水浸,今次更嚴重,損失都不少了今次,上次幾百元,今次最少一至兩萬元。”

魯廷樑表示,有市府律師週三晚到訪他的店舖,聲稱市府會賠償所有損失,魯先生又指,消防員及水利局工人週四晚到後場用了約3個小時停止漏水。

不過他表示,商店地下室浸到6吋高,大部份貨物塌壞,他又指幸好今次及早開動了上次水浸時買的泵及喉管,將水引到街上,否則有機會浸到腰部位置。

附近商戶起初懷疑洩漏的是食水,不過水利局就回應指,是市內的緊急救火用儲水系統出現洩漏,導致今次水浸,這些水是用來搶救嚴重火災,當局目前關閉了街口一個消防栓,有工人週五下午在附近仍在調查管道洩漏位置。

水利局都確認今次水浸跟中央地鐵站工程無關。

魯廷樑的禮品店上一次在3月時水浸原因不明,水浸了十幾日後突然停止漏水。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。