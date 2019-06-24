舊金山華埠同一街口3個月內兩次水浸（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山華埠同一個街口，3個月內發生第二次水浸，有受影響商戶表示，今次更嚴重，預料損失至少一至兩萬元。

這些畫面是週四晚在Washington夾Grant街的水浸情況，令附近禮品店的地下室都嚴重水浸，老闆表示，開店30年來，最嚴重是今次，比起上次3月的水浸損失更大。

華埠禮品店店主魯廷樑說：”我的感受？無奈，又會這麼運滯，3個月第二次水浸，今次更嚴重，損失都不少了今次，上次幾百元，今次最少一至兩萬元。”

魯廷樑表示，有市府律師週三晚到訪他的店舖，聲稱市府會賠償所有損失，魯先生又指，消防員及水利局工人週四晚到後場用了約3個小時停止漏水。

不過他表示，商店地下室浸到6吋高，大部份貨物塌壞，他又指幸好今次及早開動了上次水浸時買的泵及喉管，將水引到街上，否則有機會浸到腰部位置。

附近商戶起初懷疑洩漏的是食水，不過水利局就回應指，是市內的緊急救火用儲水系統出現洩漏，導致今次水浸，這些水是用來搶救嚴重火災，當局目前關閉了街口一個消防栓，有工人週五下午在附近仍在調查管道洩漏位置。

水利局都確認今次水浸跟中央地鐵站工程無關。

魯廷樑的禮品店上一次在3月時水浸原因不明，水浸了十幾日後突然停止漏水。

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